إندبندنت عربية: خلاف بين أردوغان وحماس بسبب تقاربها مع سوريا وايران وحزب الله، وإدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا
أهم العناوين
جرينتش+2 12:16
الحرب على قوميتنا العربية من خلال التعليم

1 تعليق

  1. 1

    باسل الشناق

    العروبة اضحت في خطر منذ امد بعيد والعربي فاقد لكل مقومات العروبة والتاريخ لا ولن يرحم هكذا مسؤولين … دمت ودام قلمك صديقي العزيز ابا ناصر العرب

    الرد

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني