إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الرأس شمالي فلسطين

الناصرة – خدمة قدس برس

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن جنديا إسرائيليا، أصيب صباح اليوم الأربعاء، بجروح بالغة الخطورة جراء إصابة في منطقة الرأس، خلال تواجده في موقع عسكري شمالي البلاد.

وأوضح موقع الأخبار العبري (0404)، أن الجندي أصيب في ظروف غير عملياتية وتم نقله إلى المستشفى وإبلاغ عائلته.

وأشار إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الإصابة لم تأت ضمن نشاطات للجيش في الموقع أو خارجه.

وشهدت المناطق الشمالية تصعيدا عسكريا قبل أيام، مع “حزب الله” اللبناني، قبل أن تعلن قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي عودة الحياة إلى طبيعتها في كافة المناطق الحدودية مع لبنان.