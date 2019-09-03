لا خيار أمام المثقف الفلسطيني إلا الثبات على الموقف الوطني

نشهد في الأعوام الأخيرة تراجع المثقف الوطني الفلسطيني ومشروعه السياسي والفكري والثقافي الوطني ، في خضم صعود المد الأصولي السلفي الجارف ، الغريب عن بنية المجتمع الفلسطيني التعددي المنوع .

ولا اجافي الحقيقة إذا قلت أن المشروع الثقافي مأزوم ووصل إلى مفترق طرق ، وفي حين كان المثقف الفلسطيني يتغنى بالمقاومة والوطن ويذود عنه وسلاحه القلم والكلمة ، ويواجه عسف وقهر الاحتلال ، أصبح يذود عن السلطة والمؤسسة الفلسطينية الحاكمة .

إننا في هذه المرحلة التي نشهد فيها استمرار التجاذبات والمناكفات الفصائلية ، وتعثر جهود المصالحة الفلسطينية ، وغياب الوحدة الوطنية ، ينبغي أن يعود المشروع الفلسطيني إلى أصله ، ولا مشروع ثقافي وطني فلسطيني دون عمقه العربي الاستراتيجي ، ولا يمكن الفصل بين المشروعين ، فالمشروع الثقافي الوطني الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من المشروع الثقافي العربي الكبير ، وعلى المثقف الفلسطيني أن يحسم أمره بشكل واضح لا لبس فيه ، فلا حياد في جهنم ، ويقرر في أي موقع يريد لنفسه أن يكون .

وعليه ترسيخ وتثبيت الهوية الوطنية الفلسطينية ، وصيانة المشروع التحرري والتمسك بحق العودة ، ونشر الفكر التقدمي الحضاري الحر ، ولا يجوز مطلقًا أن يتأرجح بين وضع قدمه في الخندق الوطني والقدم الأخرى خارجه ، وأن يقف في مواجهة الاصطفافات الانقسامية والظلامية داخل المجتمع الفلسطيني ، وضد المد الاصولي السلفي الذي يمسك بجلباب الناس ويشدهم باتجاه الخلف ، ومواجهة الممارسات الاقصائية والاستبدادية .

على المثقف الفلسطيني ان تكون خياراته وانحيازاته وطنية ، ولا يجوز أن يكون ” وسطيًا ” يتأمل بميوعة ويقف على الهامش ، وعار عليه أذا وقف في صف المنتفعين والانقساميين والسلفيين وقوى المد المعاكس ، وواجبه الاجابة عن كل الاسئلة المطروحة ، وان يكون واضحًا في خياراته ومواقفه مما يجري في الحياة الفلسطينية والشارع السياسي الفلسطيني .

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