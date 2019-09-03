صدور العدد الفصلي الرابع عشر من مجلة «عود الند» الثقافية

لندن، 9/أيلول (سبتمبر) 2019: صدر العــدد الفصلي الرابع عشر من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية (oudnad.net)، التي يرأس تحريرها د. عدلي الهواري. تعلق الافتتاحية على الاحتجاجات الشعبية التي شهدها السودان والجزائر اعتراضا على رغبة رئيسيهما في مواصلة الحكم رغم مرور سنوات عديدة حكمها، والنجاح الذي تمثل في منع ذلك.

“في عام 2019 تكررت مشاهد حدثت أمام أعيننا في عام 2011. يحدث في البداية نجاح مؤقت يتمثل في إزاحة رأس الدولة عن الحكم، ولكن تبقى كل مؤسسات الحكم كما هي، وتظهر لبعض الوقت أنها مستجيبة لرغبة الجماهير في التغيير، وتشهد البلاد انتعاشا في ممارسة الحرية. وبعد ذلك تعود إلى الأمور إلى ما كانت عليه وأسوأ”.

د. نجود الربيعي تطبق مقاربة نقدية تعنى بالأعمال الأدبية التي تهتم بمشاكل البيئة، وتختار نصا للتحليل له علاقة بالبيئة في العراق:

“تثير فينا قصة “عطر الوردة” لميسلون هادي الرغبة لتأمل حالة البيئة في ظل الأوضاع المعادية للبيئة. فالتدمير، في العراق لم يقتصر على الإنسان والجوانب المادية، وإنما طال حتى البيئة. الحرب المتواصلة منذ سنوات، نشرتْ آلاف الأطنان من المواد السامة على هذا البلد، فلم تنجُ البيئة من التلوث الذي طال الماء والهواء والأرض وجميع المخلوقات”.

وأعد الإعلامي العربي، د. عبد الحميد صيام، ملفا عن شخصية المناضل الفلسطيني الراحل بسام الشكعة، رئيس بلدية مدينة نابلس السابق، الذي وافته المنية في شهر تموز (يوليو) الماضي، وكان تعرض عام 1980 إلى محاولة اغتيال إسرائيلية بوضع متفجرات في سيارته وأسفرت المحاولة عن بتر ساقية. يهتم الملف بتسليط الضوء على بسام الشكعة الإنسان. لذا يتضمن شهادات من زوجته أم نضال، وابنه هيثم وابنته هنا، التي قالت:

“والدي لم يكن تقليديا أبدا، ولم يكن ضعيفا. كان يحب المطبخ ويحضر وجبات الفطور والمقبلات بنفسه مثل الحمص والفول والمتبلات والسلطات. كان يشتري القمح الأسمر البلدي ويخبز المناقيش بيديه ويحضرها صباح الجمعة للعائلة قبل أن يصحو أحد من النوم لنجدها جاهزة على مائدة الصباح. في مزرعتنا كان يشرف على تربية الدجاج والأغنام والنحل، وكان يوزع المنتجات على الأقارب والأصدقاء”.

وفي العدد نصوص لكل من نازك ضمرة وفنار عبد الغني وطه بونيني وهدى الدهان وزكي شيرخان ونوزاد جعدان، وأخبار عن إصدارات جديدة، ومواد أخرى. لوحة غلاف العدد للفنانة التشكيلية الفلسطينية ملك مطر.

عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.

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