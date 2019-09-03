القبض على شخص اعتدى على طبيب باحدى مستشفيات اربد

ألقت الأجهزة الأمنية اليوم الثلاثاء، القبض على شخص اعتدى على طبيب في أحدى المستشفيات بمدينة اربد.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان: إن بلاغاً ورد لغرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة اربد اليوم، عن تعرض أحد الاطباء العاملين داخل عيادة الطب النفسي في أحد المستشفيات بمدينة اربد للضرب من أحد المراجعين، وأسعف لتلقي العلاج.

وأضاف أنه جرى على الفور القبض على الشخص المعتدي الذي تبين انه من ذوي الاسبقيات الجرمية، وبوشر التحقيق معه.

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