القائد التاريخي حسن نصر الله يعلن الغاء الخطوط الحمراء من خارطة الصراع بين حزب الله والعدو الاسرائيلي/ فيديو
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“السمنة” خطر على الطفل لانها تسبب سكتات دماغية ونوبات قلبية

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