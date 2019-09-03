اعلامي قطري يتوقع زيارة الشيخ تميم الى الأردن قريبا ولقاء الملك عبد الله الثاني

توقع الإعلامي القطري، ورئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمي، أن تتوج العلاقات المتنامية بين عمان والدوحة بتحضيرات قريبة لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للأردن ولقاء الملك عبدالله الثاني.

وقال الحرمي عبر تغريدة له بموقع “تويتر”: “سفيرا قطر و الأردن يصلان إلى عاصمتي البلدين الشقيقين اليوم .. ،سعود بن ناصر آل ثاني سفير قطر يصل عمّان .. فيما زيد اللوزي سفير الأردن يصل الدوحة .. وصولهما يشير إلى قرب زيارة مرتقبة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى الأردن بدعوة من الملك عبدالله الثاني ..” .

وكان رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قد استقبل أمس الاثنين في مطار ماركا العسكري، نظيره القطري، الفريق الركن غانم بن شاهين الغانم، ووفدا مرافقا له.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فإن الغانم سيشارك في ندوة كبار القادة، التي تعقد ضمن فعالية تمرين الأسد المتأهب 2019، وزيارة القوات القطرية المشاركة في التمرين.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي “تعزيزا لأطر التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين”.

يشار إلى أن الدوحة أعلنت، يوم الخميس الماضي، تعيين سفير فوق العادة لدى الأردن، لترفع بذلك مستوى تمثيلها الدبلوماسي بعد الأزمة القطرية الخليجية عام 2017.

وسبق للأردن أن رفع التمثيل الدبلوماسي لدى الدوحة في شهر يوليو الماضي، حيث أصدر الملك عبد الله الثاني مرسوما بتعيين زيد اللوزي سفيرا للمملكة في قطر.

ودشن الطرفان حفل افتتاح المكاتب الجديدة للخطوط الجوية القطرية في العاصمة الأردنية عمّان، شارك فيه ثلاثة وزراء أردنيين، هم: وزير النقل أنمار الخصاونة، ووزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة.