أمين عمان يتفقد سير العمل لإزالة الدوار الخامس ووضع إشارة مرورية

تفقد أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة صباح اليوم الثلاثاء، سير الأعمال التحضيرية لإزالة الدوار الخامس ووضع إشارة مرورية كبديل عنه ضمن أعمال الباص سريع التردد والتحسينات المرورية في الموقع.

وقال أمين عمان خلال زيارته للموقع، ان إجراء أي تحسينات أو قيام مشروع مروري تكون بداياته صعبة، وان التحويلات لن تكون بكفاءة الطرق التي اعتاد عليها المواطنون،لكننا نراهن على وعيهم لأهمية هذا المشروع الوطني.

واضاف الشواربة، أن أعمال البنية التحتية والتحسينات المرورية هي مشاريع استراتيجية في وسط المدينة وتتطلب إجراء تحويلات مرورية فيها.

وقال امين عمان، ان الأعمال ستستمر إلى ستة شهور بحيث سيكون المشهد مختلفا بعد انتهاء هذه المرحلة التي ستخضع للتقييم ان كانت ستستمر كإشارة ضوئية.

ويأتي إزالة الدوار وتركيب الإشارة الضوئية نتيجة دراسة مشتركة أجرتها الأمانة بالتنسيق مع إدارة السير المركزية للتعامل مع الكثافة المرورية على الدوار ولتسهيل وضبط الحركة المرورية، بالاضافة الى انها تعتبر ضمن عطاءات مشروع الباص سريع التردد والتحسينات المرورية للوصلة المرورية من شارع الشريف ناصر بن جميل وشارع الكندي وصولا للدوار الخامس ومن ثم تقاطع شارع محمد علي جناح مع شارع الأميرة بسمة .

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