وفاة طفل وإصابة شخصين بضيق التنفس اثر حريق منزل في العقبة

توفي طفل نتيجة تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة، وأصيب شخصان آخران بضيق بالتنفس اليوم الاثنين، جراء حريق شب داخل غرفة في منزل طابق ارضي بمنطقة الشلالة في محافظة العقبة، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني في بيان، إن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني العقبة عملت على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى باقي أجزاء المنزل.

وقامت فرق الإسعاف في العقبة بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل المصابين وإخلاء الوفاة الى مستشفى الأمير هاشم العسكري، ووصفت إحدى الإصابتين بالبالغة.

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