إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن إن 30 دقيقة فقط كانت تفصل حزب الله واسرائيل عن الحرب امس
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جرينتش+2 08:53
قناة روسيا اليوم تدخل معسكر “أفيميم” الإسرائيلي الذي فر منه الجنود حالما استهدفه حزب الله/ فيديو

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