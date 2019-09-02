تعزيزا للتعاون الثنائي.. وزير النقل يفتتح مكاتب الخطوط الجوية القطرية بعمان



عمان 2 أيلول (بترا)- افتتح وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، اليوم الاثنين، المكاتب الجديدة للناقلة الوطنية لدولة قطر في عمان، بحضور وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى الغرايبة.

وحضر مراسم قص الشريط سفير الأردن لدى دولة قطر زيد اللوزي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المملكة عبد العزيز بن محمد خليفة السادة.

ورحب المهندس الخصاونة، بافتتاح مكاتب الخطوط الجوية القطرية الجديدة في عمان، معربا عن أمله بأن تتبع هذه الخطوة سلسلة من الخطوات القطرية لتعزيز استثماراتها في المملكة.

وأشاد الخصاونة بتميز العلاقات التي تربط الأردن وقطر، لافتا إلى أهمية تذليل العقبات والتحديات التي تواجه التعاون في مجال النقل بقطاعاته كافة بين البلدين الشقيقين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في مؤتمر صحفي: يعد السوق الأردني مهما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، حيث نسيّر 3 رحلات يوميا إلى العاصمة عمان على طائرات واسعة الهيكل، بما في ذلك طائرة إيرباص A350″.

وأضاف “يأتي افتتاح مكاتبنا الجديدة في عمان استجابة للإقبال المتزايد على رحلاتنا، ما يؤكد أننا أصبحنا شركة الطيران المفضلة للمسافرين من الأردن، ونتطلع خلال الفترة الحالية لتعزيز عروضنا وخدماتنا في الأردن، وكلنا ثقة بأن افتتاح مكاتبنا الجديدة سيساعدنا على تحقيق هذا الأمر”.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية أولى رحلاتها إلى عمّان عام 1994، حيث تعد مدينة عمّان من أولى الوجهات التي دشّنت الناقلة القطرية رحلاتها إليها منذ تأسيسها عام 1993.

وتسيّر الناقلة حاليا 21 رحلة أسبوعيا (بواقع 3 رحلات يوميا) من الدوحة إلى عمّان، فيما يعمل فيها نحو 400 أردني.

وأبرمت الخطوط الجوية القطرية اتفاقية الرمز المشترك مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية عام 2015، لتتيح الفرصة أمام المسافرين من شركتي الطيران للوصول إلى العديد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، واتسعت الاتفاقية خلال الفترة الماضية لتمكن مسافري الملكية الأردنية من السفر إلى دول شرق آسيا عبر مقر عمليات الناقلة القطرية مطار حمد الدولي.

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