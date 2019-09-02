المؤتمر العام للأحزاب العربية يبارك العملية النوعية لحزب الله

تقدمت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية بالتهنئة والتبريكات إلى المقاومة في لبنان وإلى قائدها سماحة السيد حسن نصرالله بالعملية النوعية التي نفذها مجاهدو حزب الله في مستوطنة افيفيم على الحدود اللبنانية الفلسطينية والتي أدت إلى تدمير آلية عسكرية صهيونية وأسفرت عن سقوط عدد من الجنود بين قتلى وجرحى والتي جاءت رداً على القصف الذي استهدف موقعاً لحزب الله في قرية عقربا بالقرب من مدينة دمشق.

وقالت الامانة في بيان صحفي حمل توقيع قاسم صالح : لقد أسقطت هذه العملية محاولات العدو لتغيير قواعد الاشتباك فاستعادت المقاومة المبادرة مؤكدة أن القوة هي القول الفصل في إثبات حقنا واستعادة أرضنا وحقوقنا في لبنان وفي فلسطين وسورية وكل شبر من ترابنا القومي.

واضافت تقول : إننا في الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية إذ نشعر بالاعتزاز والثقة بقدرتنا على مواجهة أعداء أمتنا والانتصار عليهم فإننا نؤكد وقوفنا إلى جانب قوى المقاومة في أمتنا وندعو جميع القوى والأحزاب إلى الانخراط في مشروع المقاومة القومية وتقديم كل وسائل الدعم والمساندة إلى محور المقاومة الذي يقف بصلابة في وجه المشاريع الأميركية الصهيونية التي تمارس العدوان بجميع أشكاله العسكرية والاقتصادية قصفا وحصارا وتسلطا وتدخلا سافرا وممارسة إرهاب الدولة على شعوب المنطقة وسوف تستمر هذه المواجهة حتى تحقيق النصر على أعداء الأمة وإلحاق الهزيمة الكاملة بالإرهاب بوجهيه الصهيوني الأميركي والتكفيري.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة