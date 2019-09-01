إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن إن 30 دقيقة فقط كانت تفصل حزب الله واسرائيل عن الحرب امس
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جرينتش+2 08:54
عتى ذمة “ذبحتونا” : نسبة النجاح بالتكميلي لم تتجاوز الـ23.2%

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