حزب الله اللبناني يعلن اليوم تدمير آلية إسرائيلية وقتل وجرح كل من فيها.. ولكن العدو ينفي وقوع اصابات/ فيديو

أعلن “حزب الله” اللبناني تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وقتل وجرح من كان فيها، وذلك بعد ساعات من استهداف قوات الاحتلال بقذائف مدفعية حارقة مزارع شبعا ومحيطها عند الحدود بين الدولتين، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية.

وكشف بيان للحزب، نقلته وسائل إعلام مقربه منه، عن “تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها”.

وعلى الفور بدأت مدفعية الاحتلال “بالرد على مصدر النيران”، مضيفاً: “استهداف موقع ومركبات عسكرية بعدة قذائف في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان يوقع أضراراً”.

وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بفتح الملاجئ في البلدات المحتلة الحدودية مع لبنان، وقالت إن على السكان في المناطق المحاذية للحدود مع لبنان وبعمق 4 كيلومترات البقاء في المنازل.

وقال جيش الاحتلال، إن القذائف التي أطلقها حزب الله هي من طراز “كورنيت” وأصابت قاعدة عسكرية قرب مستوطنة “أفيفيم”.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء االلبناني سعد الحريري، في بيان، أنه أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، طالباً تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لمواجهة تطورات الأوضاع على الحدود اللبنانية مع “إسرائيل”.

تصاعد متسلسل

وفي وقت سابق اليوم، أكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المنتشرة في “الزاعورة” بسفوح الجولان السوري المحتل استهدفت بعدد من القذائف من عيار 155 ملم جبل الروس في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

كما ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل حارقة على أحراش السنديان في مزرعة بسطرة الخاضعة لسيطرة الجانب اللبناني والخالية من التواجد السكني، ما أدى إلى اشتعال حريق، وسط محاولات أهالي بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا لإخماده، كما سقطت قنابل حارقة مماثلة على جبل الروس.

ولفتت إلى “إطلاق رشقات رشاشة ثقيلة عشوائية داخل مزارع شبعا المحتلة، ويتردد في قرى العرقوب دوي عدة انفجارات مصدرها الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء القطاع الشرقي”.

بدورها ذكرت قناة “المنار” التابعة لـ”حزب الله” اللبناني أن القنابل الحارقة أطلقت بواسطة طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وكان الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، قد أكد مساء السبت، أن الرد على الضربة الإسرائيلية سيكون مفتوحاً وليس شرطاً من مزارع شبعا، وذلك بعد استهداف “إسرائيل” هدفاً للحزب داخل سوريا ومقتل اثنين من عناصره، وتنفيذها لهجوم بطائرة مسيرة على هدف آخر في الضاحية الجنوبية.

وقال نصر الله، خلال خطاب متلفز: “طبيعة رد المقاومة اللبنانية على الضربة الإسرائيلية لا يعرفها إلا قلة قليلة والأمر بيد المقاومين، ويجب أن نعمل على إسقاط الطائرات المسيرة الإسرائيلية في سماء لبنان”.

وفي وقت لاحق من مساء اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي عدم وقوع أية إصابات جراء القصف الذي شنه “حزب الله” اللبناني.، والذي قابل رد إسرائيلي بإطلاق 100 قذيفة على الجانب اللبناني.

وقال جيش الاحتلال في بيان، “لا توجد إصابات جراء العملية التي نفذها حزب الله على الحدود اللبنانية”.

وأضاف: “حزب الله تمكن من تنفيذ العملية التي خطط لها، لكنه فشل في تحقيق الغاية منها”.

وتابع: “العملية التي نفذها حزب الله كانت متمثلة بإطلاق بين 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم العسكري” (شمالي فلسطين المحتلة).

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن “القوات الإسرائيلية ردت على العملية باستهداف الخلية التي أطلقت الصواريخ المضادة للدروع، إضافة إلى إطلاق نحو 100 قذيفة مدفعية باتجاه مصادر النيران في جنوبي لبنان”.

وأشار إلى أنّ مروحيات حربية نفذت غارات على أهداف أخرى في جنوبي لبنان، من دون تفاصيل.

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