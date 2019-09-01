الحزب الشيوعي الاردني ينهي أعمال مؤتمره السابع وينتخب قيادة جديدة

عقد الحزب الشيوعي مؤتمره الوطني السابع بحضور 125 مندوباً من أصل 156 مندوبا كانوا قد انتخبوا في وقت سابق من قبل منظماتهم الحزبية.

وأكد الأمين العام للحزب فرج اطميزه أهمية عقد المؤتمر في ظل الظروف السياسية المحلية والإقليمية، متمنياً للمؤتمر انجاز المهمات الملقاة على عاتقه بما يعزز منعة الحزب ويجسد لحمته التنظيمية.

وناقش المندوبون على مدى جلستين التقرير السياسي وتقرير العمل الوطني للحزب ودور المنظمات الحزبية على هذا الصعيد وأدخل المؤتمر تعديلات عليه، كما جرى اطلاع المؤتمر على الحالة المالية للحزب محددا المهام العاجلة المطروحة أمامه.

وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر لجنة مركزية جديدة، ترشح لعضويتها 37 شخصا، انتخب منهم (31) شخصا، كما جرى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية من (5) أعضاء.

كما عقدت اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر السابع اجتماعا جرى خلاله التداول في الاقتراحات والمبادرات والانتقادات الرامية الى تحسين أداء الحزب، وتلافي مظاهر القصور في نشاطه، وانتخاب الأمين العام للحزب ونائبه وأعضاء المكتب السياسي.

وفاز فرج اطميزه بمنصب الأمين العام، فيما فاز نضال مضية بمنصب نائب الأمين العام ، وفاز بالاقتراع السري لعضوية المكتب السياسي الأعضاء : الدكتور منير حمارنة، الدكتور عمر عواد، ميشيل بقاعين، الدكتور بركات شنيكات، سعد عاشور، عايد أبو صعيليك، الدكتور سامي حمارنة.

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