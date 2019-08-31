وزارة التربية : 2ر60 بالمئة نسبة النجاح في التوجيهي لهذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم السبت، نتائج الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2019 .

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن نتائج الدورة التكميلية رفعت نسبة النجاح للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة عام 2019 الى 2ر60 بالمئة ، بحيث بلغت النسبة 6ر61 بالمئة في المسار الثانوي الشامل الأكاديمي و 9ر49 بالمئة في المسار الثانوي الشامل المهني.

وأوضحت أن نسبة النجاح في الدورة التكميلية بلغت 4ر53 بالمئة، بواقع 5ر55 بالمئة في المسار الثانوي الاكاديمي، و 2ر39 بالمئة في المسار الثانوي الشامل المهني.

وأكدت أن عدد المتقدمين للدورة التكميلية بلغ 92450 طالبا وطالبة حصل منهم على الحد الأدنى من متطلبات النجاح 49410 طالبا وطالبة.

وبنيت الوزارة أن 36424 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان التكميلي لغايات رفع المعدل، استفاد منهم 28474 بنسبة 2ر78 بالمئة، فيما تقدم 56026 للدورة لغايات استكمال متطلبات النجاح نجح منهم 12986 طالبا وطالبة بنسبة 2ر23 بالمئة.

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