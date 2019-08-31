 بومبيو يزعم ان الناقلة الإيرانية “أدريان داريا 1” في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ “موثوقة” حول توجه ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرا إلى أن “الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا”.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “لقد أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، للمملكة المتحدة بأن ناقلة النفط “أدريان داريا 1″ التابعة للحرس الثوري الإيراني، لن تتوجه إلى سوريا”.

وأضاف “لدينا معلومات موثوقة بأن الناقلة تتحرك وفي طريقها إلى ميناء طرطوس بسوريا، آمل أن تغير الناقلة وجهتها، لقد كان خطئا كبيرا الثقة بوزير الخارجية الإيراني”.

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال مصدر ملاحي تركي، لوكالة “سبوتنيك”، إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا” قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: “عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية”.

يذكر أن سلطات جبل طارق أفرجت في وقت سابق عن السفينة بعد أن أعلنت طهران أنها تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.