فضيحة بامتياز.. هكذا تحول جيش الصهاينة الذي لا يُقهر الى جيش من بلاستيك وخشب هلعاً من انتقام حزب الله
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جرينتش+2 09:53
75 إصابة برصاص الاحتلال في الجمعة الـ 72 من مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة

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