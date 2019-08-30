فضيحة بامتياز.. هكذا تحول جيش الصهاينة الذي لا يُقهر الى جيش من بلاستيك وخشب هلعاً من انتقام حزب الله
أهم العناوين
جرينتش+2 02:09
قصة قصيرة…”تبريد الرأس”

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني