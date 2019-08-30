“داخلية غزة” تحبط مخططا إجراميا استهدف ضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية

غزة – خدمة قدس برس

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إن التحقيقات في جريمة تفجير حاجزي الشرطة وصلت مرحلة متقدمة.

وأفاد المتحدث في “داخلية غزة”، إياد البُزم، في تصريح صحفي امس الخميس، بأن الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير.

وذكر البُزم في حديثه الصحفي أن المخطط “كان يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية، لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان”.

وأكد: “وقد وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريبًا”.

وكان مصدر فلسطيني مُطلع على مجريات التحقيق في الحادثة قد صرّح لـ “قدس برس”، بأنه تم إلقاء القبض على العقل المدبر للهجوميين المدعو (ع) وهو من سكان حي “الشيخ رضوان” شمال مدينة غزة، وممن يوصفون بأصحاب “الفكر المنحرف”، إضافة إلى تسعة أشخاص آخرين في إطار التحقيقات الجارية.

وأشار إلى أن الانتحاريين اللذين يرمز إليهما بـ (ح، ب) هما من أصحاب “الفكر المنحرف” ويقطنان في حي “الشجاعية” شرقي مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الداخلية، فجر أمس الاول الأربعاء، عن استشهاد 3 عناصر من الشرطة، وإصابة 3 آخرين، جراء تفجيرين منفصلين استهدفا حاجزين للشرطة غرب مدينة غزة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقد شيعت جماهير غفيرة من قطاع غزة، ظهر أمس الاول، شهداء الأجهزة الأمنية، الذين ارتقوا أمس خلال تفجيرين استهدفا حاجزين للشرطة الفلسطينية في مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية في كلمة له خلال التشييع، إن جريمة استهداف الشرطة تهدف لإحداث بلبلة داخلية في قطاع غزة.

وأضاف “نقول إن كل المحاولات التي تهدف إلى زعزعة أمننا ومقاومتنا ستبوء بالفشل، وننتظر نتائج التحقيقات لتقول لنا من هو المجرم والفئة الآثمة التي تقف وراء الجريمة”.