الكلاب تتعلم من البشر فن المسكنة والدجل والتمثيل/ فيديو

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لكلب مشرد يتظاهر بالشلل لجذب انتباه المارة في أحد شوارع مدينة بانكوك.

الكلب يدعى غاي، وقد تعود عند رؤية الناس ان يبدأ بسحب ساقه الخلفية اليسرى في مشهد تمثيلي يكسب فيه عطف المارة وصدقاتهم.