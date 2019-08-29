فشل اردوغان في اقناع بوتين بالضغط على الجيش السوري لوقف ملاحقته لعصابات الارهاب بريف حماة ومحافظة ادلب
أهم العناوين
جرينتش+2 08:41
شاهدوا لحظة إطلاق الجيش اللبناني النار على الطائرات المسيرة الإسرائيلية / فيديو.

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني