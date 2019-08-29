المقاتلات الروسية توقف ضربة جوية اسرائيلية ثانية لسورية ولبنان يوم السبت الماضي

قالت مواقع عسكرية روسية اليوم، ان موسكو منعت اسرائيل من تنفيذ هجوم جوي اخر على سورية ولبنان، كان مقررا بعد الضربة الجوية الاولى التي استهدفت مواقع في سورية والضاحية الجنوبية في بيروت بواسطة طيارات بدون طيار.

واضافت المصادر الروسية، كما نقل موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي، أنه بعد الموجة الأولى من الضربات الجوية الإسرائيلية، يوم السبت الماضي، جنوب دمشق، لاحظ الروس بعد أن أكملت الطائرة الإسرائيلية هجومها ان سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لشن موجة ثانية على أهداف ومواقع ايرانية واخرى تابعة لحزب الله، لكن مقر سلاح الجو الروسي في قاعدة حميم الجوية منع ذلك”.

وفي غضون دقائق ، أقلعت المقاتلات الروسية SU-35 من القاعدة وأثناء تحليقها فوق المناطق الحدودية السورية مع إسرائيل ولبنان لمنع الموجة الثانية من الضربات الجوية الإسرائيلية رأت إسرائيل هذه التحركات الجوية، وتم إلغاء الموجة الثانية من الهجمات.

وتقول مصادر روسية إن الهجمات الاسرائيلية جاءت بعد يوم من محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حيث ناقش الاثنان الوضع في سوريا والتنسيق العسكري بين الجيش الروسي والجيش الإسرائيلي”.

وقدرت مصادر استخباراتية اسرائيلية ان منع هجوم اسرائيلي ثانٍ على سورية ولبنان تم إقراره على مستوى الرئيس الروسي بوتين، ووزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو وان الضربة الجوية الاولى تمت ايضا بتنسيق على اعلى المستويات في موسكو”.

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