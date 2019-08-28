وصول نجل الملك سلمان لواشنطن التي تخطط لمحادثات مباشرة بين السعودية والحوثيين

وصل نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء أمس الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من المتوقع أن يبحث خلالها مع المسؤولين الأمريكيين التطورات الأخيرة في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأنه من المقرر أن يلتقي الأمير خالد، وهو شقيق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة، “عددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم أمن واستقرار المنطقة”، دون كشف مزيد من التفاصيل.

الا ان صحيفة “وول ستريت جورنال” كانت قد نقلت عن ما وصفتها بـ”مصادر مطلعة” أن الإدارة الأمريكية الحالية تخطط لإطلاق مفاوضات مباشرة بين السعودية، والحوثيين في اليمن، في محاولة لحل الأزمة اليمنية المتصاعدة، منذ نحو 4 سنوات، مشيرة إلى إمكانية الإطاحة بالرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” بوصفة عقبة محتملة في طريق هذه المفاوضات.

وقالت الصحيفة إنه من المخطط أن تعقد هذه المفاوضات في سلطنة عمان، “في خطوة قد تفتح أول قناة اتصال مهمة بين إدارة “ترامب” والحوثيين، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات المرتقبة من المتوقع أن يشرف عليها الدبلوماسي الأمريكي المعروف، “كريستوفير هينزل”، الذي كان أول سفير لإدارة “ترامب” لدى اليمن.

ووفقا للصحيفة، تواجه تلك التحركات الأمريكية بعض العقبات، من صقور داخل الحوثيين ترفض الأمر برمته، وهي الخطوة التي ترجموها بالضغط على قيادة الحركة المتمردة اليمنية لتعيين سفير لها داخل إيران، الأسبوع الماضي.

أما العقبة الأخرى، فقد تكون ممثلة في الرئيس اليمني الحالي “عبدربه منصور هادي”، حيث بات يعتبر بصورة متزايدة في العواصم العالمية المعنية عائقا في طريق تنظيم المفاوضات.

وأكدت “وول ستريت جورنال” أن الأطراف الرئيسية اللاعبة يدرسون حاليا سبلا لتنحيته في مسعى منهم لإطلاق العملية التفاوضية.

وأشارت الصحيفة إلى تحركات أمريكية سابقة حاولت فتح قنوات اتصال مع الحوثيين، حيث حدث لقاء بين مسؤولين أمريكيين عام 2015 وبعد اندلاع الحرب مع مبعوثين حوثيين، حيث حاولت إدارة “باراك أوباما”، في لقاء بسلطنة عمان، الدفع باتجاه وقف إطلاق النار والإفراج عن أمريكيين ألقى الحوثيون القبض عليهم.

كما التقى مسؤولون أمريكيون قادة في الحركة الحوثية أثناء المحادثات التي عقدت في السويد، نهاية العام الماضي وبرعاية الأمم المتحدة، إلا أن محادثات مباشرة ومتميزة لم تحدث بين إدارة “ترامب” والحركة الحوثية منذ دخوله البيت الأبيض عام 2017.

وقالت الصحيفة إن هناك مظاهر قلق في واشنطن حول جدية السعودية بوقف الحرب.

ويخطط المسؤولون الأمريكيون للقاء مسؤولين سعوديين في واشنطن للتحدث معهم حول أهمية تبني الخيار الدبلوماسي.

وسيلتقي نائب وزير الدفاع السعودي “خالد بن سلمان”، شقيق ولي العهد، وزير الخارجية “مايك بومبيو”، الأربعاء المقبل.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكي لـ “وول ستريت جورنال”، إن الولايات المتحدة لن تبحث علنا أي مفاوضات دبلوماسية شخصية، إلا أنه أضاف أن “السفير الأمريكي لدى اليمن يتحدث مع كل اليمنيين لتحقيق مصالح الولايات المتحدة في هذا البلد”.

ولفتت الصحيفة إلى الإزعاج الكبير الذي سببته الحرب في اليمن للولايات المتحدة والمجتمع الدولي، في ضوء أيضا الحملة التي تواجهها إدارة “ترامب” في الكونغرس الأمريكي بسبب تبعات تلك الحرب اللاإنسانية، واستمرار دعم واشنطن للتحالف العربي، الذي تقوده السعودية هناك، والذي تسبب بمقتل آلاف المدنيين جراء “الضربات العشوائية” لقواته، على حد وصف الصحيفة.

وفي واشنطن التقى قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في توافق نادر، بشأن ضرورة وقف الحرب في اليمن، نظرا للثمن الإنساني الذي أدت إليه، وهو ما أثار مخاوف في كل من الرياض وأبوظبي من أنهما تخسران الدعم الضروري داخل الكونغرس.

وقالت الصحيفة إن الوضع الإنساني في اليمن تدهور بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية مما خلق حالة طوارئ جديدة وضرورة للقيام بجهود دبلوماسية توقف الحرب.

ولفتت إلى قيام الإمارات، أهم حليف للسعودية، بسحب قواتها من اليمن، وفي هذا الشهر قامت قوات موالية للإمارات بالسيطرة على مدينة عدن مقر الحكومة الشرعية التي تدعمها السعودية مما خلق أزمة بين الحليفين.

ورأت الصحيفة أن سحب الإمارات قواتها والسيطرة على عدن، أدى بواشنطن إلى العمل على بناء زخم دبلوماسي بما في ذلك خطط للتفاوض المباشر مع الحوثيين.