فشل اردوغان في اقناع بوتين بالضغط على الجيش السوري لوقف ملاحقته لعصابات الارهاب بريف حماة ومحافظة ادلب
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جرينتش+2 08:43
الجيش اللبناني يطلق النار على طائرتين مسيرتين إسرائيليتين جنوب لبنان مساء اليوم

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