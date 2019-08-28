اعادة طالب فلسطيني متفوق من بوسطن إلى لبنان بسبب مواقف أصدقائه على فيسبوك

بيروت – خدمة قدس برس

أعادت السلطات الأمريكية الطالب الفلسطيني إسماعيل عجاوي (17 عامًا) إلى لبنان، بعد سحبها تأشيرة الدخول منه، ومنعه من الالتحاق بجامعة “هارفرد” الذي كان قد حصل على منحة للدراسة فيها، وفق عائلته.

وخلال محاولة مراسل “قدس برس” التواصل مع الطالب عجاوي، فضّل والده عدم الحديث مع الصحافة، إلا أنه أكد لـ “قدس برس” أن ابنه قد عاد فعلا إلى لبنان.

صحيفة الطلبة “ذا هارفرد كريمزون” (The Harvard Crimson) نشرت على موقعها الرسمي، مقالًا تحدثت فيه عن ما جرى مع الطالب عجاوي، جاء فيه، أن “إدارة الهجرة الأمريكية حققت مع الطالب عجاوي، بُعيد وصوله إلى مطار مدينة بوسطن الأمريكية ولمدة 8 ساعات متواصلة”.

وأضافت الصحيفة، أن “إدارة الهجرة طلبت من عجاوي تسليمها هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب الخاص به، حيث أمعنت في تفتيشهما ولمدة خمس ساعات متواصلة وبشكل فظ”، وفقًا لتعبير الصحيفة.

وأشارت “ذا هارفرد كريمزون” إلى أن المحققة التي أجرت التحقيق معه، عمدت إلى الصراخ في وجهه، وسؤاله عن ديانته وأراءه السياسية وعن منشورات بعض أصدقائه على موقع “فيسبوك”.

وبحسب الصحيفة، فإن عجاوي أجاب المحققة: “أن لا أراء سياسية له، وأنه لم ينشر شيئًا سياسيَا على صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع، “لا يمكنكم تحميلي مسؤولية أراء أصدقائي السياسية على مواقع التواصل”.

ويأمل عجاوي وفقًا للصحيفة، “أن يستكمل دراسته في جامعة هارفرد، وأن يسمح له في دخول الأراضي الأمريكية”، مضيفًا، “تتابع إدارة الجامعة مع محاميّ وضعي القانوني مع إدارة الهجرة الأمريكية على أمل العودة قبل يوم الثلاثاء المقبل موعد بدء الدراسة الجامعية”.

وكان اللاجئ الفلسطيني في لبنان، إسماعيل عجاوي، قد نال المركز الأول على مستوى الجنوب اللبناني، والثامن على مستوى لبنان في الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة لفرع “علوم الحياة” لعام 2019.

وينحدر إسماعيل، من قرية “علما” قضاء صفد (شمال فلسطين المحتلة)، من مواليد عام 2001، يقطن في بلدة “العباسية” في مدينة صور اللبنانية، حيث أمضى دراسته في مدرسة “دير ياسين” التابعة لوكالة “الأونروا” في مخيم “البص” جنوبي المدينة.