وفقا لوكالة سبوتنك.. استقالة 5 جنرالات أتراك احتجاجا على الجاري في ادلب

ذكرت وسائل إعلام تركية أن 5 جنرالات أتراك تقدموا باستقالتهم، احتجاجا على قرارات مجلس الشورى العسكري.

ولفتت وكالة سبوتنيك ( النسخة التركية) إلى ما ذكرته وسائل إعلام تركية، بأن القائد العسكري المسؤول عن نقاط المراقبة في إدلب السورية ونائبه ضمن المستقيلين.

اما جريد الاخبار اللبنانية فقد تحدثت عن استقالة جنرالين تركيين مكلفين إدارة العمليات في إدلب

وقالت في عددها الصادر اليوم الاثنين: تناقل عدد من الصحافيين الأتراك المتابعين لدور بلادهم في الملف السوري، أمس، تقارير أولية تفيد بأن خمسة من الجنرالات الأتراك، بينهم اثنان تم تكليفهما هذا الشهر بالإشراف على عمليات الجيش التركي في إدلب، قد طلبوا إقالتهم من الخدمة.

واعتبرت أوساط إعلامية أن هذا الطلب، ولاسيما من الجنرالين المكلّفين بعمليات إدلب، قد يكون تعبيراً عن «رفض أو عدم قناعة» بالمهام التي كلّفوا بها في هذا الشأن، أو يدلّ على «استنكار لآلية تعامل القيادة التركية مع النكسات الأخيرة في إدلب». وحتى مساء أمس، لم يخرج أي تعليق رسمي تركي في هذا الشأن.

وكان الجيش العربي السوري قد حرر يوم 22 آب/ أغسطس الجاري مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي، من الإرهاب ويقوم حالياً، بعمليات التمشيط والتطهير من الألغام.

كما سيطر الجيش السوري اليوم على قرى وبلدات عديدة في الريف الشمالي لحماة، ومنها مدينة مورك ومحيطها التي تتواجد فيها نقطة المراقبة التركية التاسعة، في إطار تقدمه لتحرير ريفي حماة وإدلب من المسلحين.