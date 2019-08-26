الرئيس اللبناني: هجمة الطائرات الاسرائيلية المسيرة على لبنان بمثابة إعلان حرب يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا
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جرينتش+2 10:20
جديد سعيد نفّاع الكتاب التوثيقي: بيت جن الزابود 1987 – ملحمة جماعيّة

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