القبض وسط عمان اليوم على مطلوب بـ 5ر3 مليون دينار

عمان 26 آب (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام: إن العاملين في إدارة التنفيذ القضائي تمكنوا اليوم الاثنين من القاء القبض على شخص بحقه خمسة طلبات قضائية بمبالغ مالية قدرت بـ 5ر3 مليون دينار بعد تحديد مكان تواجده وسط العاصمة.

وأضاف أنه تم القبض على شخص آخر كان برفقته بحقه طلب عن جرم الاحتيال، وبوشر التحقيق معهما لتوديعهما لمصادر طلباتهما.

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