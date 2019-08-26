الاحتلال يتخبط.. الجيش وليبرمان يعلنان القبض على منفذي عملية دوليف/ العين والشاباك ينفي

نفى جهاز الشاباك ” الإسرائيلي” ما صرح به جيش الاحتلال وليبرمان بشأن اعتقال قوات الامن “الإسرائيلية” الذين جندلوا المستوطنة “رينا شنر” قبل أيام قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله.

وقال جهاز الشاباك ردًا على تصريح ليبرمان:” ما يتم نشره علي وسائل الاعلام الاسرائيلية حول اعتقال منفذي عملية دوليف يتم نشره على عاتقه”.

وأضاف: “الشاباك يواصل التحقيق في العملية”.

واحدثت تغريدة كتبها رئيس حزب اسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان حول تمكن الجيش من اعتقال منفذي عملية عين بونين، ارتباكا في المؤسسة الامنية الاسرائيلية لا سيما وان ليبرمان سارع الى حذفها بعد وقت قصير من نشرها.

وكتب ليبرمان في تغريدة ثم مسحها: “كل الاحترام لقوات الأمن وجنود الجيش الإسرائيلي الذين ألقوا القبض على الإرهابيين الذين قتلوا الراحلة رينه شنراف وأصابوا والدها الحاخام إيتان وشقيقها دفير. ليس لنا إلا أن نأسف لأن رئيس الوزراء نتنياهو يمنع صدور قانون عقوبة الإعدام على الإرهابيين”.

وقال موقع “0404”، إن المنفذين شقيقان من قرية كوبر بقضاء رام الله، حيث ينسب لهما تنفيذ عملية العبوة التي تسببت بمقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين بجراح يوم الجمعة الماضي.

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد وبخت الرقابة العسكرية المتطرف “أفيغدور ليبرمان” زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” قبل نحو ساعة وأجبرته على حذف تغريدة أثنى فيها على قوات الجيش لاعتقال الخلية وذلك لعدم موافقة الرقابة مسبقا على النشر.

إلى ذلك، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن إقامة 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “دوليف” غرب رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك على ما أسماه ردًا على “عملية العين” التفجيرية.

وقال نتنياهو إنه أصدر تعليماته إلى مدير عام مكتبه بغية تقديم خطة للمصادقة عليها في جلسة لجنة التنظيم والبناء القريبة، و”تقضي إقامة حي استيطاني جديد في مستوطنة “دوليف”، حيث سيضم الحي الاستيطاني 300 وحدة سكنية”، زاعمًا: “نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا. سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان”.

ووقعت عملية عبوة العين صباح الجمعة في منطقة عين بوبين غرب الله بواسطة عبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل مستوطنة وإصابة اثنين آخرين.

وعقب العملية شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشٍ واعتقالات مع نصبٍ للحواجز تركزت في قرى وبلدات رام الله، كما قام الاحتلال بمصادرة تسجيلات كاميرات في المنطقة للوصول إلى ما يقوده للمنفذين.