يتناول الصراع على الزعامة.. سمية الخشاب تتصدر أبطال مسلسل «بنت القبايل»

يواصل المخرج المصري حسنى صالح حاليا جلسات عمل مسلسله الجديد “بنت القبايل”، بعدما استقر على عدد من النجوم لخوض بطولة العمل منهم، سمية الخشاب، عمرو عبد الجليل، نبيل الحلفاوى، باسم سمرة، مريم حليم، محمود عبد المغنى، أنوشكا، ياسمين جمال، مدحت تيخة، بهاء ثروت، محمود الجابرى، سميرة عبد العزيز.

ويناقش المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة فى تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكى تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

مسلسل “بنت القبايل” من تأليف الكاتب شاذلى فرح وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

يذكر أن للمخرج حسنى صالح العديد من الأعمال الناجحة مثل “الرحايا وشيخ العرب همام ووادى الملوك وخلف الله والوسواس وخط ساخن”.