النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر المصرية تزور شركة البوتاس

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية السيد جمال الصرايرة اليوم في مبنى الشركة وفداً من النقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر المصرية برئاسة رئيس النقابة السيد محمد عبد الفتاح عرابي بحضور الرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور.

ورافق الوفد المصري في هذه الزيارة النائب خالد الفناطسة رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين الأردنية، والسيد محمد الحجايا نائب رئيس النقابة.

وجرى خلال الزيارة عرضاً لنشاطات النقابة المصرية ومجالات العمل في قطاع التعدين والمناجم في مصر وعن سبل التعاون بين شركة البوتاس والنقابة العامة للعاملين في المناجم والمحاجر المصرية.

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