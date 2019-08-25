المؤامرات ضدّ الأمّة العربيّة صناعة عربيّة

نصر الله يتوعد اسرائيل بالرد لان السكوت عن استهداف الضاحية الجنوبية يؤسس لمسار خطير لن يسمح به/ فيديو
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