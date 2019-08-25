حزب الله يعلن عن تحطم طائرتين بدون طيار إسرائيليتين فوق جنوبي بيروت احداهما مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال/ فيديو
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جرينتش+2 09:38
الجيش السوري يصد عدوانا إسرائيليا على دمشق ويسقط معظم الصواريخ المعادية/ فيديو

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