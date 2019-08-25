البحث الجنائي يكشف افتعال شخص لحادثة سرقة ويعيد المبلغ المسروق

كشفت إدارة البحث الجنائي افتعال شخص لحادثة سرقة بقيمة 91 الف دينار، وتمكنت من اعادة كامل المبلغ المسروق.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، اليوم الاحد، ان احد الاشخاص تقدم قبل أيام بشكوى لقسم بحث جنائي محافظة الزرقاء، ادعى خلالها انه اثناء وجوده في منطقة الغباوي متوجها لإيداع مبلغ 90 الف دينار تعود لاحد اصدقائه قام شخصان مجهولان بسرقة المبلغ المالي منه وبوشرت التحقيقات في الحادثة في حينه.

واضاف انه ومن خلال التحقيقات وجمع المعلومات والادلة تولدت لدى المحققين قناعة بقيام ذلك الشخص بافتعال الجريمة لسرقة المبلغ المالي، حيث تم استدعاؤه وبالتحقيق معه فاعترف بان صديقه قام بإعطائه المبلغ المالي من اجل ايداعه في احد البنوك، وانه وعند وصوله لمنطقة الغباوي قام باختلاق الحادثة والابلاغ عن تعرضه للسرقة، وبدلالته تم ضبط 91 الف دينار وهو كامل المبلغ المسروق والذي كان قد قام بإخفائه داخل احد المكاتب في العاصمة.