اجهزة الأمن ترصد أسلحة أوتوماتيكية استُخدمت بالرمثا، وحسابات وهميّة تحرّض من الخارج

أكّد مصدر أمني لموقع هلا اخبار قيام شخص بإطلاق عيارات نارية مساء امس السبت، في مدينة الرمثا، بينما كان يتوسط جمهرة من المحتجين، معرضاً جميع الموجودين في الموقع إلى الخطر.

وقال المصدر الأمني أنه تم رصد الشخص وهو يستخدم الأسلحة الأوتوماتيكية في أثناء الاحتجاجات التي اندلعت لليوم الثاني في المدينة، ضد قرارات حكومية أعلن عنها يوم الجمعة.

وأظهر مقطعا فيديو مصوران من اتجاهين مختلفين، قيام شخص ملثم بإطلاق مجموعة من الصليات النارية، مستخدماً سلاحاً أوتوماتيكياً وسط جموع من المحتجين، وهو يشير بيده إليهم بالهجوم، قبل أن يتراجع خطوات ويهرول مسرعاً إلى مركبة كانت بانتظاره وتغادر المكان.

وأعرب متداولون لمقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم واستيائهم الشديد من استخدام الأسلحة النارية في احتجاجات يُفترض أنها سلمية – وفق وصفهم -.

إلى ذلك، رصدت الأجهزة الأمنية حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تبث من الخارج تدفع باتجاه تحريض المواطنين على حمل السلاح – وفق ذات المصدر الأمني -.

وحذّر المصدر الأمني من الانجرار وراء هذه الدعوات الفتنة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكداً على أهمية الاحتجاج بسلمية.