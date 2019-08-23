ابن سلمان يغلق حنفية الدعم عن سلطة عباس لحين الدخول في مباحثات مع ادارة ترامب حول صفقة القرن
أهم العناوين
جرينتش+2 10:40
إصابة 122 فلسطينيا برصاص الاحتلال في جمعة “لبيك يا أقصى” شرق قطاع غزة

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني