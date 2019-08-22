سارة نتنياهو وحادثة رمي الخبز على الأرض !!

تفاجأ الشعب الأوكراني من التصرف الفج لعقيلة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، برميها قطعة الخبز التي قدمها لها زوجها، بعد هبوط طائرته مباشرة في مطار العاصمة الأوكرانية كييف.

فحسب التقاليد الشعبية هناك يتم تقديم قطع صغيرة من الخبز الشهي للضيوف، حيث قدمت مجموعة من الشابات الاوكرانيات الحسناوات، بهذه المناسبة، قطعة الخبز لنتنياهو فامسك وازدردها فيما يبدو أنه اثار الغيره الانثوية من صبايا أوكرانيا لدى زوجته العجوز الشمطاء ، والتي على ما يبدو أنها اثقلت بتناول المشروبات الروحية على متن الطائرة التابعة لشركة العال الإسرائيلية، حيث قامت، وحسب وسائل الإعلام العبرية كاسرائيل هيوم وهارتس ويديعوت أحرنوت، بمهاجمة قمرة الطيار كونه لم يقم بالترحيب بها.

يعني نزلت من الطائرة زعلانه سكرانه ،فقامت بفش غلها وغيرتها على زوجها النتنياهو من حسناوات أوكرانيا، برمي الخبز على الأرض مما أثار غضب الشعب الأوكراني واحتقاره لها،

بقى ان نشير أن الإعلام العبري طبل وزمر لتلك الزيارة كون الرئيس الجديد لأوكرانيا يهودي الأصل، فوصفت الزيارة بأنها لحظة تاريخية هامة جدا، وقال أحدهم : وين كنا وين صرنا ، في إشارة للمحرقه اليهودية على يد هتلر والتي طالت يهود أوكرانيا أنفسهم.

في الختام انا لا اعادي السامية ولكن الإعلام العبري هو من اوصل لنا هذه المعلومات النسائية اللا إنسانية للسيدة الأولى في إسرائيل، وهو ما يشير بوضوح إلى توتر عائلة السيد نتنياهو ربما لرحيله الوشيك إلى مزبلة التاريخ بعد الانتخابات الإسرائيلية القادمة، في أول لعنات صفعة القرن المشؤومة حتى على الدولة العبرية نفسها.

ولا عزاء للسيدات المجنونات ممن هن على شاكلة رامية الخبز سارة نتنياهو .. نسأل الله أن يجوعها وقومها دنيا وآخرة.