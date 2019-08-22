اعتقال شاب فلسطيني بالجانب الغربي من جسر الملك حسين حاول خنق جندي إسرائيلي بشريط شاحن للهواتف/ فيديو

أعلنت سلطة المطارات والمعابر الإسرائيلية، الأربعاء، أن فلسطينيًا من مدينة نابلس في الضفة الغربية (يبلغ من العمر 35 عامًا)، هاجم جنديًا إسرائيليًا بملابس مدني في جسر الملك حسين “اللنبي” بين إسرائيل والأردن.

وحاول الفلسطيني، الذي عاد من الأردن، خنق الجندي بحبل شاحن للهواتف المحمولة، لكن الجندي تمكن من التملص منه، واتصل بموظفي الأمن، حيث قاموا باعتقال الفلسطيني المشتبه به للتحقيق معه، ولا تزال تفاصيل الحادث قيد التحقيق.

وأظهر شريط مصوّر عبر كاميرات المراقبة في الجسر، أن الشاب الفلسطيني ركض نحو الجندي وخنقه في حبل كان بحوزته، الا ان الجندي نجح بالتملص والجري نحو رجال الأمن، لطلب النجدة.

ولاحقًا، ذكر الجيش الإسرائيلي في بيان صدر عنه، أن الشخص الذي تعرض للطعن هو جندي إسرائيلي يرتدي الزي المدني.

وتعتبر الحادثة واحدة من عدة هجمات في الآونة الأخيرة، ففي يوم الجمعة الماضي، أصيب إ اسرائيليان بجروح مختلفة في عملية دهس عند مدخل مستوطنة “اليعازر” الواقعة جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، وتم قتل منفذ العملية في المكان من قبل شرطي إسرائيلي، وفي يوم الخميس الماضي، قال مسؤولون إن شابين فلسطينيين هاجما عناصر من الشرطة الإسرائيلية بالسكاكين في البلدة القديمة في القدس قبل أن تطلق عليهم النار ما أسفر عن مقتل أحدهما