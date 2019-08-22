اعتداء على الخط الناقل لمياه الديسي يتسبب بوقف الضخ لعمّان والزرقاء والشمال نحو اسبوع

أعلنت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان اعتداءً وقع على خط ناقل مياه الديسي في منطقة الجفر سيؤدي الى ايقاف الضخ من هذا المصدر الرئيسي الهام اعتبارا من صباح يوم الاحد القادم الموافق 25/8 ولغاية مساء يوم الخميس 29/8 حيث ستتأثر مناطق العاصمة عمان والزرقاء ومحافظات الشمال بشكل مباشر بهذا التوقف الطارىء بسبب الخطر الذي سببه الاعتداء على منظومة الخط الناقل الاستراتيجي .

واوضح مساعد امين عام سلطة المياه / الناطق الاعلامي عمر سلامة ان اعتداءً وقع على احدى الهويات الرئيسية الموجودة على طول مسار الخط في منطقة الجفر تسببت بكسر مصدر الهواية قطر (200ملم) 8 انش البالغ ضغطها (12بار) وبشكل غريب من قبل مجهولين مما ادى الى تسرب نحو (100 م3/ساعة) وقد تزداد الكمية تباعا بهدف سقاية الماشية في المنطقة وانسياب المياه الى الاودية المجاورة لري مزروعات مما يوجب الوزارة/ سلطة المياه والشركة المشغلة لمنظومة وناقل الديسي بوقف الضخ كليا لاجراء الاصلاحات الفورية حماية لمنظومة الخط .

وبين الناطق الاعلامي ان الاعتداء على احد اهم المصادر الاستراتيجية المائية الوطنية سيؤثر بشكل واضح على خفض حصة المياه المخصصة لعدد من المناطق وحرمان مناطق اخرى من حصصها الكافية من مياه الشرب حتى اعادة اصلاح الهواية حيث ستعمل الشركة المشغلة والوزارة/سلطة المياه مع الجهات الامنية المختصة لضبط الفاعلين مؤكدة انها لن تتهاون في القيام بواجبها بحق المخالفين .

واشار سلامة الى ان الاعتداء هذه المرة مختلف عن الاعتداءات السابقة بالرغم من الاجراءات التي تتخذها الوزارة /سلطة المياه والشركة المشغلة على طول مسار الخط و الممتد لمسافة نحو (350) كيلو متر من المدورة الى عمان لحماية الخط من خلال دوريات مسيرة وفرق جوالة تعرضت مرات عديدة للاعتداء ، كونه هذه المرة حيث تم سحب غطاء الهواية الذي يزيد وزنه على ( نصف طن) و فك الهواية بطريقة فنية محترفة لايمكن اعادة تركيبها مرة اخرى الا بوقف الضخ من داخل الخط مما يؤثر على الخط الناقل الرئيسي مما قد يعرضه للانفجار وتهديد سلامة الخط اضافة الى احتمالية تأثيره على البيئة المحيطة وتهديد حياة المواطنين ومن ثم التوقف لمدد طويلة قد تصل الى اكثر من شهر لضمان اعادة تشغيله .

واوضح ان عدد الاعتداءات على ناقل الديسي الاستراتيجي من بداية العام الحالي وحتى 30/ 6/2019 بلغت (61) اعتداء تم التعامل معها من قبل الطواقم الفنية دون وقف الضخ الذي سيتسبب بوقف (55%) من حصة مياه العاصمة عمان والزرقاء اضافة الى بعض مناطق الشمال بشكل مباشر .

وناشد الناطق الاعلامي الجميع ضرورة استنهاض جميع الجهود لحماية مصدر مائي وطني استراتيجي مؤكدا ان الوزارة /سلطة المياه ستعمل ما بوسعها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان اصلاحه في الوقت المحدد واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه .

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