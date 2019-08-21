لا للشائعات.. هذه حقيقة العلاقة بين المطربة شادية والشيخ متولي شعراوي

نقل البشير الى "منزل آمن" وتشديد الحراسة عليه بعد محاولة انصاره تهريبه مع آخرين من نظامه من سجن كوبر
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