الملك يشارك في تشييع جثمان الأميرة دينا عبدالحميد،اول زوجات الملك حسين

عمان 21 آب (بترا)- شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، في تشييع جثمان المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد، رحمها الله، والدة سمو الأميرة عالية بنت الحسين، إلى مثواها الأخير في المقابر الملكية.

كما شارك في تشييع الجثمان، سمو الأمير الحسن بن طلال، وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والسادة الأشراف. وتقبل جلالة الملك وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وأفراد العائلة المالكة التعازي من كبار رجال الدولة من مدنيين وعسكريين. وأدى جلالة الملك مع جموع المصلين صلاة الظهر في مسجد الحرس الملكي، وصلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله سمو الأميرة دينا عبدالحميد.

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد نعى،الأميرة دينا عبدالحميد، والدة صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى، اليوم الأربعاء، الواقع في العشرين من ذي الحجة 1440 هجرية، الموافق 21 آب 2019 ميلادية، في عمان.

وقال الديوان الملكي انه إذ يضرع إلى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، ليرفع إلى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله وصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين، والأسرة الهاشمية الكريمة، صادق التعازي والمواساة بهذا المصاب.

كما أعلن الديوان الملكي أن تقبُّل التعازي سيكون في منزل سمو الأميرة عالية بنت الحسين بمنطقة الحمر، أيام الخميس والجمعة والسبت، للنساء من الساعة 2 إلى 5 مساء، وللرجال من الساعة 6 إلى 9 مساء.

والأميرة دينا (89 عاما)، ملكة الأردن السابقة (1955- 1957)، أميرة هاشمية (يعود نسبها إلى النبي محمد)، مولودة في القاهرة عام 1929.