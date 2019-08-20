محمد حسين هيكل.. صاحب “زينب” اول رواية عربية في الزمن الحديث

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الأديب محمد حسين هيكل الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1888، وقد أثرى الحياة الثقافية بالعديد من الأعمال الأدبية والفكرية.

وعندما أنشأ حزب الأمة جريدة أسبوعية تحت اسم “السياسة الأسبوعية” عُين هيكل في رئاسة تحريرها عام 1926 ثم اختير وزيرا للمعارف في الوزارة التي شكلها محمد محمود عام 1939 ولكن تلك الحكومة استقالت بعد مدة، إلا أنه عاد وزيرا للمعارف للمرة الثانية عام 1940 في وزارة حسين سري باشا، وظل بها حتى عام 1942، ثم عاد وتولى هذا المنصب مرة أخرى في عام 1944، وأضيفت إليه وزارة الشئون الاجتماعية في عام 1945.

تعد روايته “زينب” من بدايات التأليف القصصي في مصر فتعتبر أول رواية عربية في العصر الحديث، وتجري أحداث الرواية في الريف المصري البسيط في أوائل القرن العشرين، الذي كان ملهما للأدباء والفنانين والشعراء.

وصورت الرواية بيوت الفلاحين وحياتهم المفرحة أحيانا والبائسة أحيانا أخرى، وتحولت الرواية إلى فيلم سينمائي كان من باكورة الأعمال السينمائية الناطقة.

نشر هيكل أيضا كتابه “حياة محمد” والذي يقدم فيه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يحاول من خلاله تفسير ظواهر مثل الوحى والنبوة والتلقى عن الله عز وجل وجبريل والملائكة، ويقف طويلا عند بعض القصص الشائكة.

وقدم للكتاب شيخ الأزهر الشيخ مصطفى المراغى، بمقدمة رائعة، استفاض فيها بالكلام حول عظمة ذلك الدين الحنيف، وعن تلك الإضافات التى لحقت بالسيرة بقصد وبدون قصد، وعن مكانة العقل ودوره فى القرآن الكريم، وذم التقليد، وعن التجرد من الهوى والآراء المسبقة التى تحلى بها الدكتور هيكل وتوفيقه فى تنسيق الأحداث وربط المواقف.

مثّل هيكل مصر في التوقيع على ميثاق “جامعة الدول العربية” عام 1945، كما ترأس وفد مصر في الأمم المتحدة أكثر من مرة، وكان من أول الذين نادوا بأن تكون مصر للمصريين، وقد ظهر ذلك في مؤلفاته العديدة ومن أهمها: “عشرة أيام في السودان”، و”حياة محمد”، و”يوميات باريس”.

قدم هيكل العديد من المؤلفات والروايات والقصص منها رواية زين، ورواية ولاء، وهكذا خلقت، ومن كتبه ثورة الادب، شرق وغرب، تراجم مصرية وغربية، الفاروق عمر، الصديق أبوبكر ، الإمبراطورية الإسلامية والأماكن المقدسة وغيرها من الكتب.

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