جنرال استراتيجي إيراني يتوقع تفكك امريكا باسرع مما يظن الكثيرون

أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للجيش الإيراني العميد أحمد رضا بوردستان، أن تفكك أمريكا سيكون أسرع مما يمكن تصوره.

وفي كلمته خلال البرنامج التاسع لإحياء ذكرى الشهداء في مدينة قم، قال بوردستان، إن “أمريكا بديونها البالغة اليوم 22 تريليون دولار تعد الدولة الأكثر مديونية في العالم، ولكن هذا الأمر لا يظهر نظرا لأن الدولار يستخدم كأساس في المعاملات النقدية”، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

وأضاف أنه “لو جرى تنفيذ مشروع إلغاء الدولار من المعاملات بين روسيا والصين فحينها سنسمع صوت تحطم عظام أمريكا”.

من جهة أخرى، أشار القائد العسكري الإيراني، إلى أن “هنالك ولايات في أمريكا مثل كاليفورنيا تسعى من أجل الاستقلال، وفيها حركة تسعى لإجراء الاستفتاء للحصول على الاستقلال ولو تم هذا الأمر ستتبعها سائر الولايات”.

وقال إن “موجة واسعة من الانحلال الخلقي والمخدرات والتمييز العنصري والأرقام العالية للجريمة والقتل والانتحار متفشية في أمريكا بحيث أصبحت خارج سيطرة القادة الأمريكيين وأن هذه الإمبراطورية ستسقط أسرع مما يمكن تصوره”.

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