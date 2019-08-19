باعتراف مرصد "رامي عبد الرحمن" الموالي للمسلحين.. الجيش السوري يدخل خان شيخون امس للمرة الأولى منذ 5 سنوات
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فريد شوقي.. الفتوة المصري الذي حصد لقب “البطل الشعبي” مبكرا

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