عباس يقيل جميع مستشاريه ويلزم رئيس ووزراء سابقين بإعادة مبالغ مالية

رام الله – خدمة قدس برس

قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اليوم الاثنين، إنهاء خدمات كافة مستشاريه.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن عباس قرر “إنهاء خدمات كافة مستشاريه، بصفتهم الاستشارية، بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم”.

كما قرر “إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين”.

ولم يوضح البيان الأسباب، من وراء هذا القرار.

وفي ذات الإطار، قرر عباس إلزام رئيس وأعضاء حكومة رامي الحمدالله السابقة، بإعادة المبالغ التي تقاضوها عن “الفترة التي سبقت تأشيرة زيادة رواتبهم، على أن يدفع المبلغ المستحق عليهم دفعة واحدة”.

وكان نشطاء قد كشفوا بداية حزيران/يونيو الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد زادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.