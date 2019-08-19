خلافا لموقف الخاسئ اردوغان.. بوتين يؤكد دعم جهود الجيش السوري لسحق الإرهابيين في إدلب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا تدعم جهود الجيش السوري للقضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي: “نرصد هجمات الإرهابيين من المنطقة منزوعة السلاح في سوريا وانتقالهم لمناطق أخرى”.

وأكد الرئيس الروسي دعم روسيا الاتحادية لجهود الجيش السوري في القضاء على الإرهابيين في محافظة إدلب وقال:

“كانت هناك محاولات لمهاجمة قاعدتنا الجوية في حميميم من منطقة إدلب. لذلك، نحن ندعم جهود الجيش السوري في العمليات التي ينفذها من أجل القضاء على التهديدات الإرهابية”.

وأضاف الرئيس الروسي: “بالطبع ، سنتحدث عن سوريا. وهنا أود أن أشير إلى أنه قبل التوقيع على الاتفاقات ذات الصلة في سوتشي حول نزع السلاح في جزء من منطقة إدلب، في ذلك الوقت كان 50 بالمئة من الأراضي تحت سيطرة الإرهابيين، الآن – 90 بالمئة، ونحن نشهد هجمات جوية مستمرة من هناك”.

وأردف بوتين “بالإضافة إلى ذلك، الأمر الخطير … ، أننا نشهد نقل مسلحين من هذه المنطقة إلى مناطق أخرى من العالم، وهذا أمر خطير للغاية” .

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في محافظة إدلب السورية، كما دعا أيضا إلى إحلال الاستقرار والنظام في ليبيا.