ترامب الكذاب يرجح الاعلان عن صفقة القرن بكاملها بعد انتخابات الكنيست الإسرائيلية الشهر المقبل

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية اثناء حديثه لوسائل الاعلام قبل ان يتوجه الى نيوجيرزي، انه على ما يبدو سيعلن الشق السياسي من “صفقة القرن” بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجرى في الـ 17 من سبتمبر/ايلول الوشيك.

وقال الرئيس ترامب: “يبدو انني سأنتظر الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ومن الممكن ان ننشر بعض الأجزاء من الخطة حتى قبل الانتخابات”.

وتابع: “لدينا أناس قديرون يعملون على هذه الخطة، بمن فهيم سفيرنا ديفيد فريدمان. يبدو ان السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو أكثر الأمور تعقيدا، لأن الحديث هنا يتعلق بكراهية دامت عشرات السنين بين الجانبين. من الصعب اعداد صفقة كهذه بوجود كل هذه الكراهية”.

يذكر انه تم الكشف عن الشق الاقتصادي من “صفقة القرن”، خلال شهر يونيو/حزيران خلال مؤتمر خاص عقد لهذا الغرض في مملكة البحرين. ومن اهم المحاور التي تضمنها الجانب الاقتصادي للخطة هو الدعم المالي بقيمة 50 مليار دولار للفلسطينيين.

وكان جارد كوشنير، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، قد وصل الشهر الفائت لجولة في منطقة الشرق الأوسط ضمن مساعي الدفع بالخطة الامريكية للسلام في الشرق الأوسط.

واجتمع كوشنير خلال جولته، برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اثناء زيارته لإسرائيل ضمن هذه الجولة، وفي نهاية شهر يوليو/تموز المنصرم، قالت تقارير صحافية ان الرئيس ترامب يعد لمؤتمر “قمة للسلام”، بينما نفى البيت الأبيض صحة هذه التقارير.