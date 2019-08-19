روسيا تكتشف ان اردوغان يخدعها ويتخذها جسرا للتقرب من امريكا وتقاسم السيطرة معها على الشمال السوري
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جرينتش+2 03:58
البشير يكشف ان السعودية والامارات هما مصدر الأموال التي وجدت بمنزله

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