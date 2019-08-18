ثــلاثة شهداء وإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال شمال قطاع غزة صباح اليوم.. وحركة الجهاد تتوعد

غزة – فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الأحد ، عن وصول جثامين ثلاثة شهداء وإصابة خطيرة الى المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة بعد استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية.

وكشفت المصادر الطبية عن أسماء الشهداء وهم :محمد سمير الترامسي 26 عاما ، محمود عادل الولايده 24 عاما ، محمد فريد أبو ناموس 27 عاما

وقال مراسل قناة فلسطين اليوم ان طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني قد انتشلت جثامين ثلاثة شهداء، فجراً ، شمال قطاع غزة، إثر استهداف الاحتلال لهم بالطيران والمدفعية.

وأكد المراسل، أن طواقم الهلال الأحمر نقلت جثمان 3 شهداء ومصاب برصاص الاحتلال من حدود شرق بلدة بيت حانون إلى مستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، أن حدثا أمنيا غريبا، وقع شمال قطاع غزة، ويعتقد أنه محاولة تسلل لشبان فلسطينيين للأراضي المحتلة.

وقال موقع “حدشوت بتاخون سدي” العبري: أنه قد تمت تصفية 4 فلسطينيين على الأقل، ولا توجد خسائر بين القوات، على حد زعم الاحتلال.

وأضاف الإعلام العبري، ان قوات الاحتلال تفرض رقابة شديدة وتعتيما إعلاميا على الحدث الأمني، مبينة أن التسريبات تشير إلى وجود إصابات، والدليل على ذلك هبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال لنقل المصابين لمستشفى سوروكا.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امس ، غارات بالطيران الحربي المروحي شمال قطاع غزة، بعد مزاعم بإطلاق صواريخ من قطاع غزة وتصدي القبة لصاورخين وسقوط الثالث في فناء احد المنازل في سديروت .

وفي وقت لاحق حَمَلت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

وقد نعت الحركة في بيان صحفي، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا خلال الليلة الماضية شمال قطاع غزة، وهم الشهداء محمد سمير ترامسي، محمود عادل الولايدة، محمد فريد أبو ناموس.

وأكدت الحركة ، أن جريمة استهداف ثلة من الشبان الغاضب ضد الاٍرهاب الممنهج والعدوان المتصاعد والحصار المتواصل والاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى والعدوان على الأسرى والتوسع الاستيطاني، هي عدوان يأتي في سياق الحرب المعلنة على شعبنا .

وشددت الحركة، على حق شعبنا في المقاومة والتصدي لكل أشكال العدوان، أمام هذه الجرائم.

وكان ثلاثة مواطنين قد استشهدوا فيما أُصيب آخر بجراح خطيرة، جراء استهدافهم بالطيران والمدفعية “الإسرائيلية” شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة فجر اليوم.